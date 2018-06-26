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"حتى لا ننسى".. شاهد جرائم الإخوان الإرهابية فى حق المصريين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:45 م
"حتى لا ننسى".. شاهد جرائم الإخوان الإرهابية فى حق المصريين جرائم جماعة الإخوان الإرهابية
أيمن رمضان
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عرضت قناة "ON live"، تقريراً مصوراً عن جرائم الجماعات الإرهابية حمل اسم "حتى لا ننسى"، تضمن مشاهد لشهداء الوطن الذين راحوا ضحية العمليات الإجرامية التى نفذتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى حق أبناء الوطن من مدنيين وشرطيين وعسكريين.

وتضمن التقرير حرق قسم شرطة كرداسة فى 14 اغسطس لعام 2013 ، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم 5 سبتمبر من نفس العام، ومقتل اللواء نبيل فراج فى 19 سبتمبر من عام 2013، وتفجير مديرية أمن الدقهلية فى 24 ديسمبر 2013 .

وعرضت التقارير لقطات من حادث تفجير مديرية أمن القاهرة الذى وقع فى 24 يناير من عام 2014، وتفجيرات جامعة القاهرة فى 2 إبريل عام 2014، وتفجير سنترال 6 أكتوبر فى 23 يونيو 2014، وانفجار أمام دار القضاء العالى فى 2 مارس 2015، واستهداف منزل المستشار معتز خفاجى بالقنابل فى 10 مايو 2015، و استشهاد 5 قضاة بشمال سيناء فى 16 مايو 2015، وحادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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