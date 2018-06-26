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حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتهريب تاجر مخدرات فى كرداسة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:10 م
حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتهريب تاجر مخدرات فى كرداسة حبس-أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمساعدة تاجر مخدرات على الهرب من رجال الشرطة ومقاومة السلطات بكرداسة.
 

تحقيقات علي عادل وكيل أول النيابة، كشفت تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا يفيد بوجود تاجر مخدرات يقوم ببيعها فى وضوح النهار لرواده فى دائرة القسم، وبتشكيل قوة أمنية لضبطه فوجئوا عند وصولهم قيام المتهم باطلاق أعيرة نارية عليهم، وتدخل عدد من أقاربه لمنع القوات من الدخول والقبض عليه حتي تمكن من الهرب.

وأشارت التحقيقات، إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 3 أشخاص من عائلة تاجر المخدرات، وتم تسليمهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم مقاومة السلطات وتسهيل تهريب مسجل خطر، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

 

 

 


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