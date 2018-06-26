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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:16 م
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حبس موظف 4 أيام لإتجاره فى الأقراص المخدرة بحلوان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:36 ص
حبس موظف 4 أيام لإتجاره فى الأقراص المخدرة بحلوان حبس-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس موظف أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام "م.م" 40 سنة، موظف بالإتجار فى الأقراص المخدرة، بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وباستصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وعثر بحوزته على 200 قرص مخدر.

بمواجهته بالمعلومات والمضبوطات، اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 

 


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