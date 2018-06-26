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حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته فى السويس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:23 م
حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته فى السويس المجنى عليه
السويس - سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته داخل منزله بقرية الخواطرة بحى الجناين، بسبب شكه فى سلوكهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا يفيد بورود بلاغ من "على.أ" شيخ مسجد بعثوره على جثة نجله داخل منزله.
 
وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية والعميد محمود عيد رئيس مباحث المديرية والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهمين كل من "راندة.ع" 25 عاما زوجة المجنى عليه، و"رانيا.أ" 22 عاما شقيقة المجنى عليه، و"نشوى.خ" 24 عاما صديقة الزوجة، وأنهن يقمن بالخروج باستمرار مع بعضهن وأنهن انهلن على المجنى عليه بالسكين بعدة طعنات لشكه فى سلوكهن.
 
وتم القبض على المتهمات وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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