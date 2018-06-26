حبس الطالب المتهم بقتل والديه بكفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

قررت منذ قليل نيابة كفرالدوار بالبحيرة برئاسة المستشارين عادل الشرنوبى وحسن جاويش بإشراف المستشار محمد شلبى، اليوم الثلاثاء، حبس الطالب عبد الرحمن السقا المتهم بقتل والديه بمنزله بمساكن التمليك بكفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات ويجدد له فى المواعيد المقررة قانونيا.

وانتقل فريق من النيابة العامة برفقة المتهم لمعاينة مسرح الجريمة بمنزل الأسرة وإعادة تمثيلها وتصويرها مرة أخرى لتوضيح كيفية ارتكابها.

وأكدت مصادر أمنية بالبحيرة أن التحقيق مع الطالب المتهم بقتل والديه بكفر الدوار كشف ملابسات هذه الجريمة إذ اعترف الطالب ويدعى عبد الرحمن السقا فى التحقيقات بقتل والديه وتسديد عدة طعنات لهما لرفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة التى يتعاطاها.

وأضافت المصادر أن المتهم اعترف بحدوث مشادة بينه وبين والديه لرفضهما إعطائه نقود، على إثرها قام بطعنهما عدة طعنات نافذة بسكين المطبخ أودت بحياتهما وفر هاربا إلى مدينة المنصورة بعد أن ألقى بأداة الجريمة بأحد المبانى المهجورة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وتبين مصرع أحمد ح أ 64 سنة موظف بالمعاش وزوجته ليلى ح إ 58 سنة ربة منزل بالشقه محل سكنهما بناحية مساكن التمليك منطقة الحدائق دائرة قسم كفرالدوار

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم حال تواجده بشارع قنديل دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية وبحوزته 3 هواتف محمولة خاصة بوالديه المجنى عليهما و بعض متعلقات والدته، قرط ذهبى ودفتر توفير وبطاقه رقم قومى.