توتال: الطلب على الغاز الطبيعى سينمو بوتيرة أسرع من النفط فى العقدين القادمين

رويترز

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذى لتوتال للنفط والغاز: إن الشركة الفرنسية تتوقع أن تنمو السوق العالمية للغاز الطبيعى بوتيرة أسرع كثيرا بالمقارنة مع النفط الخام على مدار العقدين القادمين بفضل طفرة فى الطلب على الوقود الأقل تلويثا للبيئة فى آسيا، وهو استشراف يدعم استثمارات كبيرة قامت بها توتال فى الآونة الأخيرة فى هذا المجال.

وتتوقع توتال إتمام استحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار على أصول الغاز الطبيعى المسال لإنجى فى يوليو تموز، مما يجعلها ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم بعد رويال داتش شل.

وقال بويان فى مؤتمر فى واشنطن "على مدار العشرين عاما القادمة.. نتوقع الكثير من السيناريوهات التى سينمو فيها استهلاك الغاز الطبيعى المسال بوتيرة تقترب من 2 % سنويا مقابل واحد بالمئة أو 1.5 % للنفط".

وتختلف أرقام توتال عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتى تتوقع أن ينمو الغاز الطبيعى المسال عالميا 1.5 % سنويا فى المتوسط حتى عام 2050 مقابل 0.7 % للنفط الخام.

وحين تنتهى توتال من الاستحواذ على أنشطة إنجى للغاز الطبيعى المسال فإنها ستملك عشرة بالمئة من السوق العالمية للغاز المسال من 6 % فى الوقت الحالى.



وتدير توتال 40 مليون طن سنويا من كميات الغاز الطبيعى المسال ارتفاعا من 15.6 مليون طن سنويا حاليا، وستزيد عدد ناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تشغلها إلى 13 من ثلاث ناقلات.

وقال بويان: إن توتال تستثمر فى سلسلة الغاز الطبيعى بكاملها من الإنتاج إلى التسييل للشحن عبر البحار، وإلى البيع كوقود لتوليد الكهرباء، وفى البتروكيماويات والنقل.

وأضاف أن من المتوقع أن يقود الإنتاج المنخفض التكلفة من الحقول الصخرية الأمريكية إلى جانب طلب قوى فى آسيا، وخصوصا فى الصين. النمو العالمى للشركة.