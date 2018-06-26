video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تفاصيل إحالة متهمين بفرض إتاوة بباب الشعرية إلى محكمة الجنايات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:00 ص
تفاصيل إحالة متهمين بفرض إتاوة بباب الشعرية إلى محكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أحالت نيابات وسط القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد سقوطهم لاتهامهم بحيازة ذخيرة وأسلحة، وفرض إتاوة على المواطنين، ومحاولة ترويع وتخويف الأهالى، وذلك عقب سقوط اثنين منهم بقبضة رجال أمن القاهرة.

وقال أمر الإحالة: إن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين وهم كل من "أمين.م"، 32 سنة، عامل، مقيم باب الشعرية، ولا يحمل تحقيق شخصية، و"أحمد.م"، 33 سنة، عامل، محبوس، ومقيم باب الشعرية، لا يحمل تحقيق شخصية، و"حسنى.ح"، هارب، أحرزوا سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل بالسلاح سالف الذكر، بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم أهالى منطقة باب البحر، بباب الشعرية، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، والإضرار بممتلكاتهم حال كونهم أكثر من شخص ويحملون أسلحة وأدوات ضارة، وقد وقع بناء على تلك الجريمة أنهم فى ذات المكان والزمان أتلفوا أموالا ومنقولات لا يمتلكونها.

وأشار أمر الإحالة أنهم أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال" مما تستعمل فى الاعتداء على الآخرين، وفى شهادته قال عبد الرحمن عادل، نقيب شرطة، إنه بورود بلاغ من منطقة باب الشعرية بقيام المتهمين الثلاثة بممارسة أعمال البلطجة، وتهديد الأهالى بالإيذاء وإحداث تلفيات بإحدى المقاهى مستخدمين فى ذلك سلاح نارى، وذخيرة وسلاح أبيض، فتوجه إلى مكان البلاغ بصحبة ضابط آخر.

وأشار الشاهد أنه والضابط الآخر قام بضبط المتهمين عدا المتهم الثالث إلى فر هارباً، وبتفتيش الأول عثر معه على سلاح نارى وذخيرة، وبتفتيشهم للثانى عثروا معه على سلاح أبيض، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بإحرازهم وحيازتهم للسلاح النارى، والذخيرة والسلاح الأبيض لممارسة أعمال البلطجة على الأهالى لفرض الاتاوات وللدفاع عن النفس، والمواد المخدرة للتعاطى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث التموين بدمياط تضبط نصف طن لحوم غير صالحة بمحلى جزارة وحواوشى

ضبط عاطلين من شمال سيناء بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين فى الشرقية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

تجارة سلاح

مشاجرة

امن القاهرة

اخبار الحوادث اليوم

فرض اتاوة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة