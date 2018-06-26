تفاصيل إحالة متهمين بفرض إتاوة بباب الشعرية إلى محكمة الجنايات

كتب عامر مصطفى

أحالت نيابات وسط القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد سقوطهم لاتهامهم بحيازة ذخيرة وأسلحة، وفرض إتاوة على المواطنين، ومحاولة ترويع وتخويف الأهالى، وذلك عقب سقوط اثنين منهم بقبضة رجال أمن القاهرة.

وقال أمر الإحالة: إن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين وهم كل من "أمين.م"، 32 سنة، عامل، مقيم باب الشعرية، ولا يحمل تحقيق شخصية، و"أحمد.م"، 33 سنة، عامل، محبوس، ومقيم باب الشعرية، لا يحمل تحقيق شخصية، و"حسنى.ح"، هارب، أحرزوا سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل بالسلاح سالف الذكر، بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم أهالى منطقة باب البحر، بباب الشعرية، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، والإضرار بممتلكاتهم حال كونهم أكثر من شخص ويحملون أسلحة وأدوات ضارة، وقد وقع بناء على تلك الجريمة أنهم فى ذات المكان والزمان أتلفوا أموالا ومنقولات لا يمتلكونها.

وأشار أمر الإحالة أنهم أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال" مما تستعمل فى الاعتداء على الآخرين، وفى شهادته قال عبد الرحمن عادل، نقيب شرطة، إنه بورود بلاغ من منطقة باب الشعرية بقيام المتهمين الثلاثة بممارسة أعمال البلطجة، وتهديد الأهالى بالإيذاء وإحداث تلفيات بإحدى المقاهى مستخدمين فى ذلك سلاح نارى، وذخيرة وسلاح أبيض، فتوجه إلى مكان البلاغ بصحبة ضابط آخر.

وأشار الشاهد أنه والضابط الآخر قام بضبط المتهمين عدا المتهم الثالث إلى فر هارباً، وبتفتيش الأول عثر معه على سلاح نارى وذخيرة، وبتفتيشهم للثانى عثروا معه على سلاح أبيض، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بإحرازهم وحيازتهم للسلاح النارى، والذخيرة والسلاح الأبيض لممارسة أعمال البلطجة على الأهالى لفرض الاتاوات وللدفاع عن النفس، والمواد المخدرة للتعاطى.