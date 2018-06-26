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تعرف على مستندات الحصول على رخصة تشغيل وسجل من "التنمية الصناعية"

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:00 ص
تعرف على مستندات الحصول على رخصة تشغيل وسجل من "التنمية الصناعية" المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد
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كشف مصدر فى الهيئة العامة بالتنمية الصناعية، أن هناك تزايدا مستمرا فى عدد طلبات الحصول على تراخيص صناعية للمنشآت القائمة وكذلك الجديدة، مشيرا إلى أن منظومة الشباك الواحد الجديدة مكنت الهيئة من إنجاز أكبر عدد من الطلبات حال استيفاء الأوراق المطلوبة.

وفى هذا السياق، يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه بأهم المستندات المطلوبة للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى وهى كالتالى:

1 إثبات الشخصية لمتقدم الطلب

2 مستخرج حديث وسارى من السجل التجارى

 3 توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض

4 سند حيازة المنشأة

5 خطاب عدم الحظر فى حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة

 6 شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات

7 أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة التوفيق الأوضاع)

8 الملف الفنى

9 دراسة العرض البيئى (في حالة الأخطار) دراسة الأثر البيئى (فى المسبقة)

10 التسجل الصناعى أو رخصة التشغيل السابقة فى حالة التجديد أو تعديل

 11 البطاقة الضريبية

12 استمارة 2 تأمينات

كما تتيح هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين الاطلاع على الإجراءات الخاصة بإصدار رخصه التشغيل و السجل الصناعي وأكواد المنتجات و الأنشطة الصناعية عبر الموقع الإليكترونى للهيئة.

وأضاف المصدر المطلع فى هيئة التنمية الصناعية، لـ"اليوم السابع" أنه خلال 6 أشهر من الآن سيتم الانتهاء من هيكلة المؤسسة كليا وخاصة منظومة منح التراخيص ورخص التشغيل.


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الهيئة العامة للتنمية الصناعية

اخبار الاقتصاد

التجارة والصناعة

رخصة التشغيل

السجل الصناعى




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