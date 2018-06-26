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تعرف على حكم الشرع فى ارتكاب مريض نفسى جريمة قتل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:26 ص
تعرف على حكم الشرع فى ارتكاب مريض نفسى جريمة قتل غرفة الاعدام-أرشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الشيخ صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الإنسان وقت رفع التكلفة عنه لا يحاسب عما يرتكب من أفعال، موضحا أنه لو ارتكب شخص جريمة، وكان مريضا نفسيا أو ادعى ذلك، فإن الطبيب هو من يحدد تغيب عقله من عدمه.

وأضاف  الشيخ صالح لـ"اليوم السابع"، تعليقا على حكم الشرع فى ارتكاب المريض النفسى لجريمة القتل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل"، موضحا أنه لو ثبت أنه ارتكب جريمة القتل وقت رفع التكلفة، يكون فى حكم المجنون، وهذا ما يثبته الطبيب بالوقائع والدلائل.

وأشار، إلى أنه يكون مثل النائم أثناء نومه لا يحاسب عما يصدر منه من أفعال، مؤكدا أن العقل حينما يغيب يرتكب الإنسان أى فعل.

 

 

 

 

 


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