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تعرف على تحذيرات المرور لقائدى السيارات بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:25 ص
تعرف على تحذيرات المرور لقائدى السيارات بسبب ارتفاع دراجات الحرارة رجال المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة.

ـ ومن تلك التعليمات 

-مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات

-التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة

-يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة

 -تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، ويفضل الخروج فى الصباح الباكر

-التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة

-تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر"

-يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق

-ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف ومراجعة حركة التبريد

-التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى الوجه 

-التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير 

 

 


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