تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
اليوم.. آخر رحلات القطارات الإضافية المخصصة للعيد تقوم من أسوان للقاهرة
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
التربية والتعليم: إجازة يوم الأحد 30 يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات
امتحانات الثانوية العامة
غدا.. انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات بسبب أعمال التطهير
انقطاع المياه عن بنها
ننشر نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
وزير القوى العاملة يتابع صرف 20 ألف جنيه متجمد معاش مصرى فى إيطاليا
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير الكهرباء: بعد عامين ونصف الخدمة ستكون مثل أوروبا
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس "نظافة الجيزة": فتح مظاريف الشركات المتقدمة لجمع القمامة.. اليوم
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
محافظة القاهرة: إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الأميرية البلد
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
كهرباء جنوب القاهرة: تشغيل إداريي الشركة بعد ساعات العمل لتحصيل الفواتير
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى عين شمس وإيست إنجليا
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الأحد.. "الزراعة" تطرح 20 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
رى الجيزة: نفذنا مشروعات بتكلفة 15.8 مليون جنيه العام الحالى
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 40 درجة
طقس حار غدا
رئيس شركة مياه القاهرة: خط مياه بطول 6 كم فى شارع محور الشهيد بديلا عن القديم
المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة
كهرباء شمال القاهرة: السداد أو رفع العداد.. وحملات لرفع نسب التحصيل
ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر مسابقة برلمانى هولندى لرسم كاريكاتير عن النبي
تنفيذ 20 قرار إزالة على الأراضى الزراعية بالمرج وغلق مركز طبى مخالف
تنفيذ الإزالة على الأراضي الزراعية
وزير التعليم: سنتر تعليمى دولى فى يناير يضم بنك أسئلة ونموذج تصحيح إلكترونى
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
غادة والى تستعرض نتائج المرصد الإعلامى لمشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان – صور
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
كهرباء الاسكندرية : ارتفاع نسب التحصيل بالشركة إلى 98%
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
محافظة القاهرة تغلق مقرات لشركات مخالفة بالنزهة وتحرر محاضر لأصحابها
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
التعليم: حرمان 25 طالبا بالدبلومات من الامتحان بسبب الغش.. والنتيجة فى المراجعة
غادة والى: الدراما فى المرتبة الأولى كمصدر معلومات عن المخدرات بين الطلبة
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
إعلان الكشوف النهائية لمرشحى اتحاد العمال.. جبالى المراغى للرئاسة و27 عضو مجلس
غلق 35 مخبز بلدى بالجيزة لإدارتها بدون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم
مخبز بلدى
القومى للإعاقة: النسخة الثانية من لائحة قانون الإعاقة تضمنت تغييرا إيجابيا
الثانوية الأزهرية: مادة التفسير من المقرر وتحرير 17 مخالفة للطلاب اليوم
امتحانات الثانوية الأزهرية
غادة والى: تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة مستشفى 57357 وإجلاء الحقائق
غادة والي وزيرة التضامن
الأطباء: مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة بعضوية النقابة لدراسة مسمى العلوم الصحية
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لتطوير قصر العينى بتكلفة 5 مليارات جنيه
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وزير التنمية يجتمع مع اتحاد المستثمرات العرب
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية
وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر العلمى لتطوير دراسات المرحلة الجامعية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
"الهجرة" والصحة يكرمان اسم العالم المصرى عادل محمود بإعداد عمل فنى لتخليد اسمه
مرصد الإفتاء يصدر تقريرا حول تهديدات داعش لمونديال روسيا 2018
داعش
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