تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

امتحانات الثانوية العامة

انقطاع المياه عن بنها

امتحانات الثانوية العامة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

طقس حار غدا

المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة

المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

امتحانات الثانوية العامة

دار الإفتاء المصرية

تنفيذ الإزالة على الأراضي الزراعية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

غش الامتحانات

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

جبالي محمد جبالي

مخبز بلدى

الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القوى للإعاقة

الثانوية الأزهرية: مادة التفسير من المقرر وتحرير 17 مخالفة للطلاب اليوم



http://www.youm7.com/3848752

امتحانات الثانوية الأزهرية

غادة والي وزيرة التضامن

الدكتور حسين خيرى

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

العالم المصري الكبير الراحل الدكتور