تراخيص الجيزة: تشغيل الطوابير الرقمية بوحدات فيصل والدقى والعجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

قال العميد عصام صلاح مدير إدارة التراخيص بمرور الجيزة ، إن الإدراة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور تسعى لتطوير عدد من وحدات الترخيص، من خلال إضفاء الوسائل التكنولوجية الحديثة، للعمل على تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين وتم استخدام الطوابير الرقمية، بوحدات حدائق الأهرام و فيصل و العجوزة و الدقى و التى تساهم فى الحد من الزحام على منافذ استخراج الأوراق وسيتم تعميمها بباقى الوحدات خلال الفترة المقبلة.

و أضاف مدير إدارة التراخيص بمرور الجيزة ، خلال حملات توعية بالطرق، أنه تم وضع شاشات عرض داخل وحدات التراخيص لتعليم المواطنين بإجراء استخراج الرخص، مع وضع لوحات إرشادية بقواعد و آداب المرور، موضحا أنه يتم تقديم جميع الخدمات للتسهيل على مرتادى الوحدات مع وضع مكاتب لكبار السن و كرسى متحرك يمكنهم من التحرك بسهولة داخل الوحدات.

و أشار العميد عصام صلاح أن هناك كاميرات مراقبة ذات تقنيات عالية، تم وضعها داخل الوحدات لمتابعة سير الأعمال واستخراج الأوراق الخاصة برخص السيارات والدراجات البخارية، ومتابعة الحالة الأمنية، ورصد الخارجين عن القانون، الذين يستغلون أوراق التراخيص فى التربح داخل وخارج منافذ التراخيص.

كانت مديرية أمن الجيزة و إدارة المرور شنوا حملات توعية بالطرق والميادين مع تدعيمهم بالأوناش والخدمات المرورية لرصد المخالفات وتوعية المواطنين ضد أخطار الحوادث مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد مساعد الوزير لأمن الجيزة.