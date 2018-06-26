تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال توسعة.. اقرأ التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية بسبب أعمال توسعة بطريق السويس الصحراوى بعد حصول شركة كونكريت، على تصريح تنفيذ أعمال توسعة بطريق القاهرة السويس، بالإضافة إلى توسعة كوبرى مشاه مستشفى الكهرباء .

وستكون التحويلات للقادم من محور الثورة تجاه كوبرى الجيش، عليه اتخاذ يمينا بطريق الخدمة والعودة مرة أخرى عقب منطقة الأعمال، تجاه كوبرى الجيش، وللقادم من طريق السويس تجاه محور الثورة، عليه اتخاذ يمينا مسطح كوبرى الجيش ثم يمينا طريق الصاعقة، حتى طريق المليون شجرة والدوران والعودة مرة أخرى تجاه كوبرى المشير أبو غزالة، ثم يمينا محور .

ومن المقرر أن تمتد اﻷعمال 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 2 صباحا، حتى 8 صباحا يوم السبت الموافق 30/6/2018، على أن تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.