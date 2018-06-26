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باحث سياسى: 460 ألف شاب غادروا مصر بطريقة غير شرعية فى آخر 10 سنوات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:56 م
باحث سياسى: 460 ألف شاب غادروا مصر بطريقة غير شرعية فى آخر 10 سنوات جانب من ندوة مركز الأهرام
كتب محمد عبد العظيم
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قال الدكتور معتز سلامة، عضو مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك 460 ألف شاب غادروا مصر خلال آخر 10 سنوات بطريق غير شرعى منهم 90 ألف إلى إيطاليا فقط، موضحًا أن جزء كبير منهم كان من الأطفال صغار السن.

 

وأضاف سلامة، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أن الفتيات أصبحن يرغبن فى الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك مثل شعبى يتم تداول فى الأرياف "سفرية إيطالية أحسن من شهادة الكلية".

 

وأوضح عضو مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك تداخل كبير بين شبكات الهجرة غير الشرعية، والجماعات الإرهابية خاصة فى ظل الجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية وحمايتها من هذه العصابات الخطيرة.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة سميحة نصر، أستاذ الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أن الفترة الماضية شهدت تطورا فى الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مثل خطف الأطفال وتجارة المخدرات وسرقة الأعضاء والاتجار بالبشر، موضحة أننا فى حاجة لدراسة ميدانية لدراسة تطبيق قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ألذى أقره البرلمان.


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