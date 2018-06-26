انتظام حركة السكة الحديد فى سوهاج بعد توقفها مرتين

سوهاج - محمود مقبول

انتظمت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج، عقب توقفها مرتين الأولى بسبب سقوط نخلة على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية جزيرة شندويل، والثانية بسبب حدوث عطل ميكانيكى بجرار قطار مميز بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغين منفصلين عن حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج، الأول بسقوط نخلة على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد شندويل البلد بسبب قدم النخلة.

وتم التنسيق مع مسئولى هيئة السكة الحديد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وتم رفعها ونتج عن ذلك تأخر القطارين رقمى 722 ركاب أسيوط سوهاج لمدة "10" دقائق و777 مميز سوهاج القاهرة لمدة "5" دقائق ولم ينتج عن ذلك ثمة أى أضرار بحركة سير القطارات.

واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 62 أحوال المركز بتاريخة وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد المراغة، بتعطل القطار رقم 188 مميز القاهرة أسوان عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكى بالجرار، واستأنف القطار رحلته متأخر لمدة "ساعة" ونتج عن ذلك تأخر القطارات أرقام 88 إسبانى [القاهرة – أسوان] لمدة "50" دقيقة و2014 VIP [القاهرة – أسوان] لمدة "40" دقيقة، و976 VIP [القاهرة – الأقصر] لمدة "40" دقيقة و996 أسباني [القاهرة – أسوان ] لمدة "10" دقائق واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2646 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.