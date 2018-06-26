video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:42 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

انتظام حركة السكة الحديد فى سوهاج بعد توقفها مرتين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:15 ص
انتظام حركة السكة الحديد فى سوهاج بعد توقفها مرتين قطار - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

انتظمت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج، عقب توقفها مرتين الأولى بسبب سقوط نخلة على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية جزيرة شندويل، والثانية بسبب حدوث عطل ميكانيكى بجرار قطار مميز بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغين منفصلين عن حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج، الأول بسقوط نخلة على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد شندويل البلد بسبب قدم النخلة.

وتم التنسيق مع مسئولى هيئة السكة الحديد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وتم رفعها ونتج عن ذلك تأخر القطارين رقمى  722 ركاب أسيوط سوهاج لمدة "10" دقائق و777 مميز سوهاج القاهرة لمدة "5" دقائق ولم ينتج عن ذلك ثمة أى أضرار بحركة سير القطارات.

واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 62 أحوال المركز بتاريخة وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد المراغة، بتعطل القطار رقم 188 مميز القاهرة أسوان عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكى بالجرار، واستأنف القطار رحلته متأخر لمدة "ساعة" ونتج عن ذلك تأخر القطارات أرقام  88 إسبانى [القاهرة – أسوان] لمدة "50" دقيقة و2014 VIP [القاهرة – أسوان] لمدة "40" دقيقة، و976 VIP [القاهرة – الأقصر] لمدة "40" دقيقة و996 أسباني [القاهرة – أسوان ]  لمدة "10" دقائق واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2646 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد: تأخير بحركة القطارات بعد تخفيض السرعة بسبب ارتفاع الحرارة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

سكك حديد مصر

حادث قطار




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة