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اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة 3 آلاف معتمر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:11 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة 3 آلاف معتمر مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولى لعودة 3 آلاف معتمر، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران 10 رحلة من مطار جدة على متنها 1724 معتمرا، و 6 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1278، بإجمالي 16 رحلة لعودة 3 آلاف معتمرا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

 

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.


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