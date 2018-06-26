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النيابة: أهل قتيل كرداسة يزعمون أن وفاته بسبب "خروف"

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:30 ص
النيابة: أهل قتيل كرداسة يزعمون أن وفاته بسبب "خروف" "خروف" وراء الجريمة للثأر
كتب سليم على
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شهدت منطقة كرداسة واقعة قتل محامى على يد نجل عمه السائق، بسبب خلاف بين أولادهم أثناء لهوهم فى الشارع، وخلال تحقيقات النيابة إعترف والد المجنى عليه بأن السبب فى وفاة ابنه "خروف" أسقط حجارة على رأسه أثناء وقوفه تحت منزلهم، بهدف تحرير المتهم والثأر منه.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار على عادل، أن الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من بعض الأهالى يفيد بتعرض محامى، 25 سنة، للقتل خلال مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلاف نشب بين أولادهم بدائرة قسم كرداسة، وباستدعاء والد المجنى عليه وسؤاله خلال التحقيقات، أنكر رواية الأهالى وأفاد بأنهم يقومون بتربية بعض الخراف أعلى عقار سكنهم وتسبب إحداها فى سقوط حجر من أعلى السطح ليسقط على نجله الذى تصادف وقوفه مكان الحجر.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه تبين وجود إصابات بوالد المجنى عليه وبسؤاله أكد تعرضه للنطح من قبل الخروف خلال محاولته الإمساك به.

وأضافت التحقيقات، أن تحريات قسم شرطة كرداسة كشفت كذب رواية الأب بالكامل، وأنه ونجله المحامى تشاجرا مع نجل شقيقه المقيم معهم فى ذات المنطقة، بعد خلاف بين أولادهم أثناء لهوهم فى الشارع، ما دفع المتهم، سائق، 30 سنة، لضرب المحامى بحجر فسقط قتيلا على الفور.

وقررت النيابة برئاسة المستشار أحمد عادل، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل بعد أن أقر بارتكابه الواقعه، كما قررت عرض والد المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان سبب إصاباته الحقيقية.


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