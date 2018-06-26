الموافقة على استئناف العمل بمشاريع البنية التحتية بمدينة بئر العبد فى شمال سيناء

شمال سيناء – محمد الحر

أعلن نصر الله محمد رئيس مدينة بئر العبد، موافقة الجهات الأمنية المعنية على عودة الشركات العاملة فى مشروعات البنية التحتية بمدينة ومركز بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد نصر الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن الجهات المعنية موافقة على عودة الشركات المختصة بعمليات إنشاء البنية الأساسية بمركز ومدينة بئر العبد.

وأشار نصر الله، أن من بين المشاريع المتوقفة بسبب الظروف المنية مشروع الصرف الصحي واستكمال أعمار منازل الأهالى بقريتى 6 أكتوبر والروضة ومشروعى الصرف الصحي والغاز الطبيعى بمدينة بئر العبد.