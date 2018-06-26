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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:55 م
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المؤبد لعامل بتهمة السطو المسلح على أتوبيس شركة صرافة بصحراوى سوهاج

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:13 م
المؤبد لعامل بتهمة السطو المسلح على أتوبيس شركة صرافة بصحراوى سوهاج محكمة-ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع بمعاقبة المتهم "أحمد.س.أ" عامل، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالسطو المسلح على أتوبيس شركة صرافة والاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه بدائرة مركز أخميم .

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز أخميم بلاغا من "خالد.ك" وأحمد"ص" سائقين بشركة صرافة، بأنهما أثناء سيرهما بالطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر تفاجأ بالمهتم وآخرين يخرجون عليهم وبحوزتهم أسلحة آلية واستوقفوا الأتوبيس تحت تهديد السلاح بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه خاصة بشركة الصرافة وفروا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءت وإجراء التحريات تبين قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين فى السطو المسلح على الأتوبيس وسرقة المبلغ المالى تحت تهديد السلاح، وبعد إعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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