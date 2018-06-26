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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:45 ص
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الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديد

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:41 ص
الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديد زعيمى كوريا الشمالية والجنوبية
سيول (أ ف ب)
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بحثت الكوريتان، الثلاثاء ربط شبكتى السكك الحديد للبلدين على الحدود بينهما، ما سيحدث تحولا فى العلاقات فى شبه الجزيرة المقسومة.

وجرت هذه المحادثات الأولى حول هذا الموضوع منذ عشر سنوات فى بلدة بانمونجوم الحدودية الواقعة فى المنطقة المنزوعة السلاح والتى تم فيها توقيع الهدنة فى الحرب الكورية (1950-1953).

وثمة حاليا خط للسكك الحديد حاليا بين سيول وبيونج يانج وصولا إلى سينويجو على الحدود مع الصين، وهو خط أقامته اليابان فى مطلع القرن العشرين قبل الحرب الكوريا وانقسام شبه الجزيرة.

وربط شبكتى السكك الحديد وتحديث الشبكة الكورية الشمالية المتقادمة سيمنح الجنوب الذى يقوم اقتصاده على الصادرات، طريقا بريا إلى الأسواق الصينية و الروسية وابعد منها إلى الأسواق الأوروبية.

كما سيشكل هذا المشروع تغييرا هاما لشبه الجزيرة التى لم تشهد أى اتصال مباشر ولو عبر البريد بين مدنيى شطريها منذ التقسيم الذى أرسته الهدنة عام 1953.

 


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ربط شبكة السكك الحديد




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