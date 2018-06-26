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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 م
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القومى للإعاقة: النسخة الثانية من لائحة قانون الإعاقة تضمنت تغييرا إيجابيا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:59 م
القومى للإعاقة: النسخة الثانية من لائحة قانون الإعاقة تضمنت تغييرا إيجابيا الدكتور أشرف مرعى - رئيس المجلس القوى للإعاقة
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة،  أن النسخة الثانية من مسودة لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت إجراءات إيجابية متعددة مقارنة بالنسخة الأولى منها، ومن المؤكد أن قيام اللجنة بدراسة آراء الأشخاص ذوى الإعاقة التى وردت للمجلس خلال الأيام السابقة، التى سيتم تسليمها إلى اللجنة خلال الأسبوع الحالى، سوف تثرى اللائحة وتضيف إليها المزيد.
 
وأضاف رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، فى بيان له، أن المجلس يركز حاليا فى القيام بتجميع وتحليل الآراء التى وصلته لعرضها على اللجنة ودراستها مع الوزارات المعنية، خاصة مع وجود بعض الجوانب التى تحتاج مزيدا من العمل من قبل المتخصصين، وأنه مطمئن إلى أن مسودة النسخة الثانية، بعد الإضافات، سوف ترد على أغلب تساؤلات الأشخاص ذوى الإعاقة وتبدد تخوفاتهم أملا فى الوصول فى أقرب وقت ممكن إلى مسودة نهائية شاملة، تتميز بسهولة الإجراءات وتضمن صيانة الحقوق المكفولة بالقانون.
 
 

 


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