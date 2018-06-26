القبض على مدير محطة وقود بالمنيل لتخزينه البنزين وإعادة بيعه بالسوق السوداء

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ا أ ا" 49 سنة، مسئول عن محطة وقود، كائنة بمنطقة المنيل، بمصر القديمة، لقيامه بتجميع وتخزين كمية كبيرة من حصة البنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله دون تدوينها بدفاتر المحطة وإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المحطة عمله، وبالإطلاع على الدفاتر والفواتير تبين ورود كمية من البنزين للمحطة بفاتورة غير مدونة بالدفاتر قام بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، تم حصرها عبارة عن 7600 لتر بنزين 80 أوكتين .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.