القبض على عاطلين سرقا 25 ألف دولار من شقة ربة منزل بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المنازل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "لبنى أ م" 54 سنة، ربة منزل، وأفادت فيه سرقة 25 ألف دولار، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "محمود.ح" 21 سنة عاطل، و"أحمد.س" 21 سنة عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق والدخول من شباك المطبخ.

كما أرشد المتهمان عن مكان اخفائهم مبلغ 20 ألف دولار، و12.500 ألف جنية من متحصلات الواقعة بغرفة مستأجرة لهما بفندق بقصر النيل، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على شراء الملابس، وهاتف محمول، كما تم بارشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه؛ وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.