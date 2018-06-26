"السياحة": رأس سدر والعين السخنة أكثر المناطق فى افتتاح الوحدات السياحية

كتبت ميرفت رشاد

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن مدينة رأس سدر تصدرت قائمة المناطق السياحية فى عدد الوحدات السياحية التى تم افتتاحها خلال العام المالى 2017/ 2018 والبالغة عددها 684 وحدة، يليها مدينة العين السخنة بعدد وحدات 575 وحدة سياحية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة "رأس الحكمة – حوالة" بالساحل الشمالى الغربى، جاءت بالمركز الثالث بالقائمة حيث بلغ عدد الوحدات السياحية المفتتحة 300 وحدة، تليها مدينة الغردقة بإجمالى وحدة سياحية بلغت 208 وحدات.

وتابع "سعد" قائلا: إن عدد الغرف الفندقية التى تم افتتاحها بمدينة القصير بلغت 204 غرف خلال العام المالى 2017 / 2018، فيما بلغت عدد الغرف بمدينة العين السخنة 207 غرف فندقية، بينما تم افتتاح 5 غرف فقط بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال العام المالى 2017 / 2018، بلغت 1811 وحدة سياحية و416 غرفة فندقية.

وقال "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن إجمالى مؤشرات الحد الأدنى لتقديرات التكاليف الاستثمارية لإجمالى الطاقات الفندقية والسياحية خلال العام المالى قدرت 890.8 مليون جنيه.

وأضاف "سعد" أن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغت 253 غرفة و258 وحدة سياحية، بتكلفة تقديرية 204.4 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الطاقات خلال الربع الثانى 16 غرفة فندقية و1106 وحدات سياحية بإجمالى تكلفة قدرت 448.8 مليون جنيه.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أن إجمالى عدد الغرف الفندقية والوحدات السياحية التى تم افتتاحها خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/ 2018، بلغت 147 غرفة، و447 وحدة سياحية بإجمالى تكلفة 237.6 مليون جنيه.