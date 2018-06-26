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السجن المشدد 10 سنوات لشخصين فى اتهامهما بحرق شبكة محمول بكرداسة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:03 ص
السجن المشدد 10 سنوات لشخصين فى اتهامهما بحرق شبكة محمول بكرداسة حبس-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة،  شخصين بالسجن المشدد 10  سنوات، لاتهامهما بالاشتراك مع أخرين في حرق برج شبكة تغذية تابع لشركة محمول بمنطقة كرداسة، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع ثمن التلفيات .

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتارية أسعد النوبي، وحسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة، أن  قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة خلال تفقدها الحالة الأمنية أعلى محور 26 يوليو، شاهدت حريقا يتصاعد من برج شبكة محمول، وعند تفقد الأمر شاهد 3 متهمين وأخر فر هاربا.

وأشارت  التحقيقات أنه بضبط المتهمين الثلاثة أقروا بارتكابهم الواقعة، وأنهم اشعلوا النار في محطة الإرسال والاستقبال الخاصة بشركة محمول ، باستخدام أكياس بنزين وزجاجات مولوتوف أعدت لهذا الغرض، وذلك بقصد التخريب والإخلال بالأمن العام، ما أدي لقطع الاتصالات بالمنطقة لمدة 5 ساعات.

 

 


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