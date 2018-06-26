الرئيس الكورى الجنوبى يعين 3 مساعدين كبار له

سول (أ ش أ)

عين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الثلاثاء، 3 مساعدين كبار له فى أول تعديل له لسكرتارية الرئاسة منذ أن تولى الرئاسة العام الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسى، أنه تم تعيين يون جونج - وون، والذى هو مدير سابق فى وزارة المالية مستشارا للشئون الاقتصادية فى المكتب الرئاسي، ويشغل يون حاليا منصب رئيس البعثة الكورية الجنوبية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

كما تم تعيين جونج تيه - هو، وهو المستشار الرئاسى للتخطيط السياسى مستشارا لتوفير الوظائف ليحل محل بان جانج-شيك، كذلك تم تعيين مون لى يونج-سون مستشارا رئاسيا للشئون المدنية.