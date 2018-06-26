video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الكورى الجنوبى يعين 3 مساعدين كبار له

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:35 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يعين 3 مساعدين كبار له الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

عين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الثلاثاء، 3 مساعدين كبار له فى أول تعديل له لسكرتارية الرئاسة منذ أن تولى الرئاسة العام الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسى، أنه تم تعيين يون جونج - وون، والذى هو مدير سابق فى وزارة المالية مستشارا للشئون الاقتصادية فى المكتب الرئاسي، ويشغل يون حاليا منصب رئيس البعثة الكورية الجنوبية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

كما تم تعيين جونج تيه - هو، وهو المستشار الرئاسى للتخطيط السياسى مستشارا لتوفير الوظائف ليحل محل بان جانج-شيك، كذلك تم تعيين مون لى يونج-سون مستشارا رئاسيا للشئون المدنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر: كوريا الجنوبية قد تعلق مؤقتا تدريبات دورية بالذخيرة الحية

كوريا الجنوبية تستعد لإرسال دفعة من عناصر "وحدة الأخ" العسكرية للإمارات

كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة