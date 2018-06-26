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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:32 م
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الذهب يسجل أدنى مستوى فى 6 أشهر توقعا لرفع الفائدة الأمريكية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:08 م
الذهب يسجل أدنى مستوى فى 6 أشهر توقعا لرفع الفائدة الأمريكية الذهب - صورة ارشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من ستة أشهر اليوم الثلاثاء، تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى ظل تعزز قوة الاقتصاد.

وفى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.3 % عند 1260.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر2017 عند 1257.74 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 % إلى 1262.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى اف.سى ستون فى مذكرة "التوترات التجارية المتنامية كان ينبغى أن تساعد الذهب كثيرا (لكنها لم تفعل). بدلا من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولاسيما فى الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب.، وانخفضت الفضة 0.4 %إلى 16.24 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية.

وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 858.22 دولار وزاد البلاديوم 0.1 %إلى 938.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل سعر فى أكثر من شهرين عندما سجل 936 دولارا للأوقية فى الجلسة السابقة.

 

 


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