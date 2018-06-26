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الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:36 م
الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وزارة الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

 

 


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