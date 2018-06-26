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الداخلية تضبط 767 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:19 م
الداخلية تضبط 767 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة جراكن بنزيين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 12  قضية مواد بترولية ضبط خلالها 20990 لتر بنزين، وسولار، و46 قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 3395 إسطوانة، و11 قضية دقيق مدعم وأقماح .

ونجحت شرطة التموين في ضبط قضية مخالفات مخابز و17  قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و94  قضية فى مجال الغش التجارى، و767 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط قضية فى مجال الأسماك واللحوم، ومصنعاتها و17قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر و5 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 4,500 طن أعلاف، وأسمدة زراعية و3 قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت  3220 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

 

 

 


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