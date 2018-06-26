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الخميس..غرفة الجيزة التجارية تستضيف وفداً صينياً يضم 10 رجال أعمال

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:41 م
الخميس..غرفة الجيزة التجارية تستضيف وفداً صينياً يضم 10 رجال أعمال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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تستضيف غرفة الجيزة التجارية، الخميس المقبل، وفداً تجارياً من غرفة هوبى الصينية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المُقبلة.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن الوفد الصينى يضم 10 من كبار رجال الأعمال بمقاطعة هوبى الصينية ويترأسه زونجهى نائب رئيس غرفة هوبي.

أشار "ناصر"، إلى أن استضافة الوفود الأجنبية يأتى فى إطار خطة وسياسة الدولة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية دعماً للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الصين من الدول العملاقة اقتصادياً على مستوى العالم وخطت خطوات كبيرة فى مجالات التصنيع وكذلك حققت معدلات نمو على الصعيد التجارة الدولية لم تسبقها إليها أى دولة حول العالم، وهو ما يجعل التعاون مع الجانب الصينى أمر فى غاية فى غاية الأهمية خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس الغرفة،  إن الوفد الصينى يضم رجال أعمال متخصصون فى مجالات الصناعات المغذية والصناعات المعدنية والصناعات التكنولوجية، موضحاً أن الغرفة تعمل على توفير لقاءات بينية بين الوفد الصينى ونظرائهم المصريين فى ذات المجالات.

ولفت "ناصر"، إلى أن المباحثات مع الجانب الصينى ستتضمن عرض ما تم إنجازه فى مصر، من تحسين البيئة التشريعية المُتعلقة بمناخ الأعمال واستعراض أهم المشروعات التى تقوم عليها الحكومة، فضلاً عن استعراض أهم المناطق الصناعية المتخصصة التى تناسب احتياجات الوفد الصينى.

 

 

 


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