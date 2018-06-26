الحكومة الليبية تدعو الأمم المتحدة إلى وقف محاولات بيع النفط

رويترز

دعت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى وقف أى محاولة "غير قانونية" لبيع النفط الليبى.

وفى وقت سابق قام خالد بوخطوة، مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ورئيس لجنة الطوارئ فى الهلال النفطي بزيارة ميناء رأس لانوف ومرافقة فرق الإطفاء والصيانة أثناء قيامهم بتقييم الأضرار الحاصلة؛ فيما يقوم الأخصائيون بدراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء، موضحين أنه سيتم الإعلان عن ذلك للشعب الليبى ولسوق النفط العالمى فى الوقت المناسب.