الجيش السورى يبدأ عمليات تمهيد جوية وقصف جنوب شرق مدينة درعا

رويترز

بدأ الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، عمليات تمهيد جوية وقصف فى جنوب شرق مدينة درعا، حسبما أفادت الإخبارية السورية، مشيره إلى أن الجيش يعمل على قطع الطريق بين منطقة فى درعا خاضعة للمعارضة والحدود الأردنية.

وحققت قوات النظام السورى ليلاً تقدمها الأبرز فى جنوب البلاد منذ أسبوع بسيطرتها على بلدتين ما مكنها من فصل مناطق سيطرة المعارضة فى شرق محافظة درعا إلى جزءين، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الثلاثاء.

ومنذ أسبوع، كثفت قوات النظام السورى قصفها على محافظة درعا وتحديدا ريفها الشرقى والشمالي الشرقي حيث تدور اشتباكات عنيفة في منطقة تكتسب أهمية من ناحية موقعها الجغرافي الحدودى مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثلاثاء "حققت قوات النظام السوري التقدم الأهم لها خلال أسبوع"، مشيراً إلى سيطرتها خلال ليل الاثنين الثلاثاء على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، لتقسم بذلك مناطق سيطرة المعارضة فى ريف درعا الشرقى الى قسمين شمالى وجنوبى.