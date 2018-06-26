video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجار الله: ستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى مثلما نصبت للأبرياء

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:12 م
الجار الله: ستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى مثلما نصبت للأبرياء أحمد الجار الله
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن العالم كله ضد النظام الكهنوتى الإيرانى، وستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى مثلما نصبوها للأبرياء من شعب إيران العظيم.

وكتب الجار الله، عبر حسابه على تويتر: "العالم كله ضد النظام الكهنوتى الإيرانى، ثلاثين شخصية أمريكية عالية الرتبة ستحضر مؤتمر المعارضة الإيرانية، السبت، الذى سيعقد فى باريس"، موضحا أن: "الثلاثين شخصية أمريكية بعضهم من الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى وآخرين من مراتب سياسية أمريكية مهمة، رجالات خليجية وشرق أوسطيه ستحضر".

وكشف الجار الله: "قريبا ستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى، مثلما نصبوها للأبرياء من شعب إيران العظيم، 37 سنة والشعب الإيرانى يعانى من عنت هؤلاء الجزارين، حصدت الرقاب وتجار الإرهاب وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجار الله: الشعب الإيرانى لن يقبل أن تحكمه قردة الماضى

الجار الله: إيران طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها فى اليمن

احمد الجار الله

ايران

النظام الايرانى

المعارضة الايرانية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة