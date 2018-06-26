الجار الله: ستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى مثلما نصبت للأبرياء

كتب محمد تهامى زكى

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن العالم كله ضد النظام الكهنوتى الإيرانى، وستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى مثلما نصبوها للأبرياء من شعب إيران العظيم.

وكتب الجار الله، عبر حسابه على تويتر: "العالم كله ضد النظام الكهنوتى الإيرانى، ثلاثين شخصية أمريكية عالية الرتبة ستحضر مؤتمر المعارضة الإيرانية، السبت، الذى سيعقد فى باريس"، موضحا أن: "الثلاثين شخصية أمريكية بعضهم من الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى وآخرين من مراتب سياسية أمريكية مهمة، رجالات خليجية وشرق أوسطيه ستحضر".

وكشف الجار الله: "قريبا ستنصب المشانق لقادة النظام الكهنوتى الإيرانى، مثلما نصبوها للأبرياء من شعب إيران العظيم، 37 سنة والشعب الإيرانى يعانى من عنت هؤلاء الجزارين، حصدت الرقاب وتجار الإرهاب وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين".