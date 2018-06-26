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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:54 م
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الجارديان: لندن فى مسار تصادمى مع موسكو بسبب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:29 م
الجارديان: لندن فى مسار تصادمى مع موسكو بسبب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
لندن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون على وشك الدخول فى صدام مع روسيا من خلال استخدام اجتماع مقرر فى لاهاى من أجل الدفع لإجراء تصويت يطالب بمنح مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات موسعة لتحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا.

وأوضحت الصحيفة، فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة المتحدة ستكون بحاجة لدعم 60 دولة للتصويت على مقترح توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع الدول الأعضاء فى المنظمة اليوم فى لاهاى.

كان جونسون قد قال ـ فى تغريده له عبر موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" ـ إنه نظرا لخبرتها المثبتة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية تعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المناسبة لتحديد الجهة التى تقف خلف أى هجوم".

 


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