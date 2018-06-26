التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح العينة العشوائية لمادتى الأحياء وعلم النفس والإجتماع لطلاب الثانوية العامة، والتى أدى الطلاب الامتحان فيهما يوم الأحد الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات وضعت أمس الإثنين الأرقام السرية على كراسات الامتحان، حيث تم دق الرقم السرى، وتبدأ اليوم الثلاثاء الكنترولات فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات.