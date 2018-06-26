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التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:00 ص
التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح العينة العشوائية لمادتى الأحياء وعلم النفس والإجتماع لطلاب الثانوية العامة، والتى أدى الطلاب الامتحان فيهما يوم الأحد الماضى.
 
وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات وضعت أمس الإثنين الأرقام السرية على كراسات الامتحان، حيث تم دق الرقم السرى، وتبدأ اليوم الثلاثاء الكنترولات فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018




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