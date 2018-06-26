"الاتصالات" تنتهى من مشروعات لتهيئة البنية التحتية لعدد من الوزارات

كتبت: هبة السيد

انتهت وزارة الاتصالات من تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الاستثمار بقيمة تتعدى 40 مليون جنيه.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ مشروعات لتطوير الوزارات والجهات الحكومية من أجل تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كانت قد وقعت اتفاقيات تعاون فى هذا الاتجاه.

وتبذل وزارة الاتصالات العديد من الجهود فى سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ونشر مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء الجمهورية.