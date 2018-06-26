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الأحد.. "الزراعة" تطرح 20 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:04 ص
الأحد.. "الزراعة" تطرح 20 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزارعة، عن طرح 21 قطعة أرض بمساحات مختلفة فى 5 محافظات، للبيع فى مزاد علنى تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك الأحد المقبل أول يوليو، بالنادى المصرى القاهرى.

وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تقرر بيع 8 قطع أراضي زراعية بمركز طامية الفهيمية محافظة الفيوم، بمساحات مختتلفة تتراوح بين 8 قيراط و 1 فدان، حيث تحدد قيمة التأمين  للمزايدة على هذه المساحات بمبلغ 20 ألف جنيه للإصلاح الزراعي، فضلاَ عن بيع عدد 10 قطع أراضي فضاء بقرية كفر عبد الخالق بمركز العدوة محافظة المنيا، بمساحات مختلفة: 184م2، و281م2، و286م2، و 293م2، و277م2، و287م2، و302م2، و221م2، و232م2، و طرح بيع مسطح بحوض خارج الزمام القبلي بناحية النزهة التابعة لمنطقة المرج بمساحة 4 فدان و 21 قيراط، وفي محافظة الإسكندرية تقرر بيع قطعة أراضى فضاء بحوض أنطونيادس نمرة 9 قسم باب شرق ترعة المحمودية بمساحة 963,85م2.

وأضاف مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أعلنت عن طرح كراسات الشروط  للراغبين فى دخول المزاد، بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقى، حيث سيتم إقامة جلسة المزاد الأحد المقبل بقاعة النادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط.

 

 

 

 


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