اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية، العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية، منها إعلان الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال، وإدراج 187 من حركة طلائع حسم على قوائم الإرهاب، منهم معتز مطر ووجدي غنيم ومحمد ناصر، ووصول بعثة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم إلى مصر.. وغيرها من الأخبار..







































