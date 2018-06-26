اعترفات المتهم بقتل والديه فى البحيرة: رفضوا إعطائى نقودا لشراء المخدرات

البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

تواصل نيابة كفر الدوار بالبحيرة بإشراف المستشار أحمد شلبى والمستشار حسن جاويش جهودها لاستجواب الطالب المتهم بقتل والديه ومناقشته لمعرفة ملابسات الجريمة .

من جانبها أكدت مصادر أمنية بالبحيرة، على أن التحقيق مع الطالب المتهم بقتل والديه بكفر الدوار كشف عن مفاجأة كبيرة فى ملابسات هذه الجريمة البشعة، حيث اعترف الطالب ويدعى عبد الرحمن السقا فى التحقيقات بقتل والدية وتسديد عدة طعنات لهما لرفضهما إعطائه مبالغ ماليه لشراء المواد المخدره التى يتعاطاها.

وأضافت المصادر، أن المتهم اعترف بحدوث مشادة بينه وبين والدية لرفضهما القاطع إعطائه نقود على أثرها.

قام بطعنهما عدة طعنات نافذة بسكين المطبخ أودت بحياتهما وفر هاربا إلى مدينة المنصورة بعدما ألقى بأداة الجريمة بأحد المبانى المهجورة.

كما أكدت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد أنور هندى اكتشاف شقيق المتهم للجريمة محمد واتهامه لشقيقه عبد الرحمن 20 سنة طالب بارتكابه للواقعة لعدم اتزانه نفسيًا وتعاطيه المواد المخدره ومداومته التعدى عليهما للتحصل منهما على مبالغ ماليه لشراء المخدرات وسابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بوالده والتعدى عليه بالضرب وكذا ما قرره أن الملابس الداخليه المعثور عليها بمحل الواقعه خاصة بشقيقه الهارب .

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وتبين مصرع أحمد ح أ 64 سنة موظف بالمعاش وزوجته ليلى ح إ 58 سنة ربة منزل بالشقة محل سكنهما بناحية مساكن التمليك منطقة الحدائق دائرة قسم كفر الدوار.

وبالفحص الذى قام به وحدة مباحث كفر الدوار بقيادة المقدم حسام أبو وافية وتحت إشراف اللواء عيد الغفار الديب رئيس مباحث البحيرة والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى تبين وجود المجنى عليهما داخل دورة المياه بالشقة يرتديان كامل ملابسهما وإصابتهما جروح طعنيه متفرقة بالصدر والبطن والعثور بجوارهما على ملابس داخليه بيضاء اللون مدممه وفانلة ممزقة بنطاله وسلامة جميع أبواب ونوافذ الشقه وعدم وجود بعثره بمحتوياتها .

وأسفرت الجهود الأمنية، عن ضبطه حال تواجده بشارع قنديل دائرة قسم شرطة أول المنصورة وبحوزته 3 هواتف محمولة خاصة بوالديه المجنى عليهما وبعض متعلقات والدته من قرط ذهبى ودفتر توفير وبطاقة رقم قومى .

وبمناظرة المتهم تبين إصابته بجرحين قطعيان بإصبع السبابه لليد اليسرى وآخر بكف اليد اليمنى، وكذا وجود آثار دماء على بنطاله وحذائه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.