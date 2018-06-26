استرداد قطعة أرض أملاك دولة بالمطرية ورفع الإشغالات بعدة شوارع

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى المطرية برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية، شرق القاهرة، حملة لاسترداد املاك الدولة بالتنسيق مع ادارة الإشغالات بالحى والمتابعة الميدانية وقوة من مباحث قسم المطرية حيث تم ازالة جراج مقام على أرض أملاك دولة بالقطعة 54 فدانا بالمسلة، نهائيا واسترداد ارض املاك الدولة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 عربات كارو تم مصادرتهم وتحطيمهم تطبيقا لقرار المحافظ.

كما شن الحى حملة للقضاء على الاشغالات التى تتسبب فى إعاقة الطريق أمام المارة والسيارات، وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق الحى وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة والأسواق، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات من الحرية حتى شارع عمر المختار تقاطع الحرية، ورفع سيارة متروكة ورفع العديد من الإشغالات وإخلاء الرصيف للمارة من الباعة الجائلين، وتحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز للمخزن.