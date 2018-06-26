إعلامى إماراتى: الجزيرة منبر "الحمدين" لبث الأكاذيب

كتبت إيمان حنا

قال الكاتب والإعلامى الإماراتى سلطان حميد الجسمى؛ إن قطر تصر على شن حرب إعلامية على أشقائها العرب من خلال ذراعها قناة الجزيرة التى تنتهج التزييف والفبركة ونشر الشائعات وعرض أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الجسمى، فى تصريحات خاصة أنه فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة القطرية المراوغة فى تنفيذ المطالب الـ 13 وتجنب الالتزام بها سياسيا باستعطاف دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية لعمل الوساطة مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين تستمر قناة الجزيرة فى إذاعة الأكاذيب فهى أداة بيد نظام الحمدين ومن وراءها إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح الإعلامى الإماراتى، أن ما فعله الإعلام القطرى فى الأحداث الأخيرة وبالأخص فى استعمال المنابر الرياضية التابعة للفيفا فى كأس العالم ونشر الأكاذيب وتعمد الإساءة الواضحة للممكلة العربية السعودية حكومة وشعبا، حيث إن قناة الجزيرة تلعب دورا كبيرا فى تأجيج الأزمة بين الحكومة القطرية والمملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد فشل الحكومة القطرية فى إدارة الأزمات.

ويتوقع الكاتب الإماراتى، من خلال تخبطات الحكومة القطرية أن الأزمة سوف تستمر لحين تنفيذ المطالب الـ 13 للدول الأربعة وعلى قطر إدراك أن جميع الجولات والمحاولات الحكومة القطرية حول العالم من مشرقها لمغربها لن تفلح وأن الحل فى الرياض وفى الدول الأربع ولأن المقاطعة بسبب دعمها الرئيسى للإرهاب واليوم أصبح مواطنو قطر مشبوهين وعرضة للمحاسبة القانونية .

وأكد أن بيت العرب سيبقى يدا واحدة ووحدة واحدة وكل الأزمات التى مرت على الدول كان للإمارات دور إنسانى كبير فى مساندة ومشاركة تلك البلدان مثل الأزمة السورية واليمنية ومناطق عديدة انطلاقا من رابطة الدم العربى، مؤكدا أن لليمنيين مكانة خاصة لدى دولة الإمارات والعلاقات بين البلدين تعود منذ القدم وكان الشيخ زايد رحمه الله حريصا على دعم ومساعدة أبناء اليمن.