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إصابة 4 فى مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:58 ص
إصابة 4 فى مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض بالإسكندرية مشاجرة -ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأعيرة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض بدائرة مركز وادى النطرون. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مامور قسم  شرطة العطارين  من المستشفي الرئيسي الجامعي  بوصول س ج غ 40 سنة- مصاب برش خرطوش بالقدمين " وشقيقيه "، غ ج غ 27 سنة- مصاب برش خرطوش باليدين ، ح ج غ 40 سنة - مصاب باشتباه كسر وجرح قطعى باليد اليسرى  ، ع ظ ي 47 سنة - مصاب برش خرطوش بالساقين، "محولين من مستشفى وادى النطرون العام "  جميعهم مقيمين قرية سيدنا سليمان - مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة " ".                        
 
بسؤالهم،  قرروا وقوع مشاجرة بينهم وآخرين من عائلة أبو دومة،  بسبب النزاع علي قطعة أرض بدائرة مركز وادي النطرون  قاموا علي أثرها بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح ناري خرطوش، مما أدى لحدوث إصابتهم وتحرر المحضر جنح وادي النطرون - بأمن البحيرة، تحرر المحضر أحوال القسم  وجارى إرساله لمركز وادى النطرون بأمن البحيرة  للاختصاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youm7.com/story/2018/6/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3845761
 
 
 
 

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