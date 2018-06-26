إصابة 11 شخصا فى 3 مشاجرات بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 11 شخصا بمراكز قويسنا وتلا بمحافظة المنوفية، فى 3 مشاجرات بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز قويسنا باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "ع.م.ع" 20 عاما طالب مقيم دائرة المركز، مصاباً برش خرطوش فى البطن، وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى أنه أثناء قيام "ا.ف.ع" 51 عاما، بدون عمل، مقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بعرس أحد أقاربه، خرجت طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة المجنى عليه، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بمضمون ما جاء بالتحريات وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش) والتحفظ على المتهم والسلاح المضبوط، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما نشبت مشاجرة بمركز تلا، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف "ن.ع" 53 عاما عامل، مصاباً بجرح بالرأس وكدمات بالجسم، وشقيقته "حمدية" 38 عاما ربة منزل، مصابة بكدمة بالقدم اليمنى، طرف ثان "إ.ع" 70 عاما بالمعاش مصاباً بكدمة بالظهر، ونجله "ع" 37 عاما مصاباً بجرح بالجبهة وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزى، وجميعهم مقيمين قرية زرقا دائرة المركز، وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، باستقبال مستشفى قويسنا المركزى كل من "م. ف" 35 عاما ميكانيكى مصاباً بجرح دائرى بالصدر، وآخر من الخلف وجرح بالفخذ الأيسر لا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامع، و"ط.ف" 28 عاما صاحب مصنع مصاباً بجرح فى عظمة الركبة اليمنى، و"ش.ص" 46 عاما صاحب مصنع مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس وآخر قطعى بالأذن اليسرى، و"ى.ف" 37 عاما صاحب مصنع مصاباً بجرح قطعى أسفل الفم وجميعهم مقيمين دائرة مركز بركة السبع .

بانتقال القوات والفحص وسؤال الثانى والثالث والرابع اتهما كل من "س.ا"، "و.ا"، "ا.أ" المقيمين زفتى غربية لم يستجوبوا، بإحداث إصابتهم من سلاح نارى وسلاح أبيض إثر حدوث مشاجرة بينهم حال تواجدهم بحفل عرس "م.ح" بدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.