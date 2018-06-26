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إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق المطار فى الغردقة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:59 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق المطار فى الغردقة حادث سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق المطار بالغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام.
 
ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة شخصين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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