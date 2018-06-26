إصابة ربة منزل بحروق متفرقة إثر تسرب غاز أثناء اعداد الطعام بمنزلها بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم إثر إعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب للغاز من أنبوبة البوتاجاز وإشتعال النيران وامتدادها لملابسها بعزبة الجندى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول صباح ا ن 31 سنة ربة منزل ومقيمه عزبة الجندى بدائرة المركز مصابه حروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقه من الجسم بنسبة 90 % ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لمركز الحروق بمستشفى كفرالدوار العام للعلاج.

بسؤال زوجها جلال ع ع 38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام زوجته المذكوره بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب للغاز من أنبوبة البوتاجاز واشتعال النيران وامتدادها لملابسها وحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك و تحرر المحضر اللازم المركز ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.