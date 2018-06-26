إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ فى المنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيب ربة منزل بحالة تسمم، إثر تناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "إ . ع . ا" 45 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم أدعاء تناول شريط خافض للسكر، ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم" .

وبالانتقال والفحص وسؤال ابنتها "م . ح . س" 20 سنة حاصلة على دبلوم تجارة أفادت بتناول والدتها بعض الأقراص الخافضة للسكر عن طريق الخطأ بقصد علاجها من مرض السكر، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .