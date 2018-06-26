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إحالة عامل للجنايات قتل مسن وطعن زوجته لشهادتهما ضده بقضية ميراث بالساحل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:59 م
إحالة عامل للجنايات قتل مسن وطعن زوجته لشهادتهما ضده بقضية ميراث بالساحل جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الساحل بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل رجل مسن والشروع فى قتل زوجته، وذلك انتقاما من المجنى عليه لقيامه بالشهادة ضده فى قضية خلاف على ميراث بينه وبين شقيقته .

 

وتعود أحداث الواقعة  بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين بشارع زين العابدين، بميدان الخلفاوى، وبالانتقال تم العثور على جثة "محمد ا إ" 75 سنة، بالمعاش، والذى توفى أثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، كما تبين إصابة زوجته "ناهد م ه" 72 سنة، بالمعاش، مصابة بطعنات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى معهد ناصر.

 

ومن خلال الفحص تم التقابل مع شاهدى الواقعة كلا من "ميشيل ش ر" 47 سنة، بالمعاش، وشقيقته "فليب ش ر" 46 سنة، ربة منزل، واللذان قررا بأنهما أثناء تواجدهما بمحل سكنهما تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة المجنى عليهما وشاهدا "متولى ع م" 63 سنة، بالمعاش، أثناء قيامه بالتعدى على المجنى عليهما بأسلحة بيضاء "سكين، بلطة" كانتا بحوزته محدثا ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة الأول.

 

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم بمكان الواقعة، وبحوزته 2 سلاح أبيض "سكين، بلطة" المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بأقوال الشهود اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليه الأول لقيامه بالشهادة ضده فى قضية خلاف على ميراث بينه وبين شقيقته، وفى سبيل ذلك توجه إلى محل اقامته واختبأ بسلم العقار وبحوزته الأسلحة البيضاء المضبوطة وفور عودة المجنى عليه وزوجته تعدى عليهما محدثا ما بهما من إصابات .


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