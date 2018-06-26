إحالة صاحب محل للجنايات قتل زوجته وطعن طفلتهما بالسلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام بإحالة صاحب سوبر ماركت لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بتسديد 13 طعنة لها، بالإضافة إلى إصابة طفلتهما بطعنتين بالبطن، واحتجازهما داخل الشقة .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، إخطارا بوقوع مشاجرة بمنطقة مساكن اسبيكو، وبالانتقال والفحص وبسؤال كلا من "أسماء ش ع" 38 سنة، ربة منزل، و"منى ز ر" 25 سنة، ربة منزل، "زوجة شقيق المتهم"، قررت الأولى بقيام شقيقها "علي ش ع" 41 سنة، صاحب سوبر ماركت، والسابق اتهامه فى 2 قضية آخرهم القضية رقم 9716 لسنة 2015م السلام أول "ضرب"، بالتعدى بالضرب على زوجته "ألطاف ع م" 38 سنة، ربة منزل، توفيت إثر إصابتها بعدد 13 طعنة بالظهر والرأس وأسفل العين، وابنته "شروق ع ش" 14 عاما، طالبة، ومصابة بعدد 2 جرح طعنى نافذ بالبطن، واحتجازهما داخل مسكنه، وقيامهما بالصراخ ومحاولة الاستغاثة إلا أنهم لم يتمكنوا من دخول الشقة لقيام المتهم بغلق الباب من الداخل.

و تمكن ضباط مباحث القسم من فتح باب الشقة وضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" كما عثر على المجنى عليهما وتبين حدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأولى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية، وأثناء محاولة ابنته فض المشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها.

وتأيدت الواقعة بشاهدى رؤيا وهما "إسلام ع ش" 12 سنة، طالب، ابن المتهم، و"نور ع ش" 9 سنوات، طالبة، ابنة المتهم.