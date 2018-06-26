video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أولى طلائع الجسر الجوى الإغاثى السعودى للحديدة تغادر الرياض إلى عدن

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:58 م
أولى طلائع الجسر الجوى الإغاثى السعودى للحديدة تغادر الرياض إلى عدن إغاثات مركز الملك سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إرسال طائرتين إغاثيتين تحملان مواداً إيوائية وغذائية إلى العاصمة المؤقتة عدن تمهيد لنقلها إلى محافظة الحديدة وهي أولى طلائع الجسر الجوى السعودى لإغاثة أهالى الحديدة.

 

وأكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز، على أن الجسر الإغاثى الذى انطلق اليوم يأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضرراً ومنها الحديدة التى عانت كثيرًا من سيطرة المليشيات الحوثية.

 

وأوضح الربيعة، حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية، أن الطائرتين تحملان 70 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً فى المحافظة، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليمن للحوثيين: سنحرر الحديدة وإيران لن تأتى لنجدتكم

مركز الملك سلمان يطلق مشروع المملكة لنزع الألغام فى اليمن بـ40 مليون دولار

صحيفتان سعوديتان: المملكة هى الدولة الأكثر حرصا على استقرار وأمن اليمن

مركز الملك سلمان

السعودية

اليمن

الحديدة

الشعب اليمنى

التحالف

الحوثيين




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة