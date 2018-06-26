أولى طلائع الجسر الجوى الإغاثى السعودى للحديدة تغادر الرياض إلى عدن

إيمان حنا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إرسال طائرتين إغاثيتين تحملان مواداً إيوائية وغذائية إلى العاصمة المؤقتة عدن تمهيد لنقلها إلى محافظة الحديدة وهي أولى طلائع الجسر الجوى السعودى لإغاثة أهالى الحديدة.

وأكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز، على أن الجسر الإغاثى الذى انطلق اليوم يأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضرراً ومنها الحديدة التى عانت كثيرًا من سيطرة المليشيات الحوثية.

وأوضح الربيعة، حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية، أن الطائرتين تحملان 70 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً فى المحافظة، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.