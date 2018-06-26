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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 26-6-2018 برنت يسجل 74.80 دولار للبرميل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:00 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 26-6-2018 برنت يسجل 74.80 دولار للبرميل النفط
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء 26-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.80 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات عن إغلاقها السابق، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 68.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا.

وارتفعت الأسعار بفعل تعطل إنتاج كندى وعدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية لكن حد من مكاسبها زيادة إمدادات أوبك والصراع التجارى المحتدم بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.

الزيادة فى معروض النفط السعودى من المرجح أن تكون من خامات خفيفة

قالت إنريجى أسبكتس فى مذكرة يوم الاثنين إن نصيب الأسد فى زيادات انتاج النفط التى اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون خارجها ستأتى من السعودية ومن المرجح أن تميل صادراتها نحو خامات خفيفة.

ةقالت المذكرة أم المنتجون الخليجيون وروسيا سيزيدون الانتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا فى النصف الثانى من 2018 مقارنة مع النصف الأول.

وأشارت المذكرة إلى أن السعودية وروسيا ستعوضان عن أى انخفاضات إضافية فى الإمدادات فى المستقبل من منتجين آخرين، بإضافة ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا أخرى.

إنتاج النفط السعودى يزيد 

واوضحت أن انتاج السعودية النفطى من المتوقع أن يبلغ فى المتوسط حوالى 10.5 مليون برميل يوميا فى الربع الثالث، ومن المحتمل أن يقترب المتوسط فى بعض الشهور من مستويات قياسية مرتفعة فوق 10.6 مليون برميل يوميا.

وعن انتاج روسيا قالت المذكرة أنه سيرتفع بمقدار 0.18 مليون برميل يوميا على مدار النصف الثانى من 2018 مقارنة مع النصف الأول، ودولة الإمارات العربية والكويت ستزيدان الانتاج بمقدار 50-60 ألف برميل يوميا لكل منهما.

وتابعت أن بدء تشغيل مشاريع جديدة للخام الخفيف ومصاف نفطية جديدة فى السعودية وآسيا تكرر خامات ثقيلة ومتوسطة يعنى أن الصادرات الإضافية ربما ستكون أخف مما كان متوقعا فى السابق.

وأشارت إلى أن الزيادة فى انتاج السعودية ستأتى بوتيرة أسرع من الخسائر فى الانتاج الإيرانى، وهو ما قد يشير إلى وفرة فى المعروض فى الأجل القصير.

 


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